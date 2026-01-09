Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Mariana - 9 de janeiro de 2026

Hoje às 02:00
Mariana - 9 de janeiro de 2026 - TVI

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
1

Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

1ª Companhia
Ontem às 18:18
2

O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada

V+ TVI
Ontem às 11:31
3

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
4

Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente

1ª Companhia
Há 1h e 49min
5

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
Há 2h e 29min
6
pri Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Dois às 10
Há 3h e 20min

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

1ª Companhia
Ontem às 22:35

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Novelas
Há 2h e 39min

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Dois às 10
Ontem às 15:45

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

1ª Companhia
Ontem às 21:57

Está a guardar estes alimentos no frigorífico? Saiba que pode estar a comprometer a sua saúde

V+ TVI
Ontem às 16:49

De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas

1ª Companhia
Há 2h e 50min

Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico

Amor à Prova
Ontem às 21:55

1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:35

Soraia Carrega revela conversa insólita com instrutor Marques: «Não tenho qualquer intenção de flirtar»

1ª Companhia
Ontem às 22:54

Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado

Terra Forte
Ontem às 22:40

Comandante José Moutinho mostra-se chateado com recrutas e dá lição sobre empatia e solidariedade

1ª Companhia
Há 1h e 12min
Imagens impressionantes mostram o estado em que ficou o lar desta família após incêndio

Dois às 10
Há 4 min

Abraão viu a sua casa a arder e só teve tempo de acordar mulher e filhas para as salvar

Dois às 10
Há 8 min

Cláudio Ramos sobre atitudes de Kina: “Acham que ela age desta maneira porque sente que não é a protagonista do jogo-”

Dois às 10
Há 33 min

Gonçalo Quinaz aponta o seu recruta favorito da “1.ª Companhia”: “Tem sido o maior destaque desta edição”

Dois às 10
Há 49 min

Assista aos momentos mais engraçados de Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 55 min

Cinha Jardim sobre Filipe Delgado: “Ele bloqueia”

Dois às 10
Há 56 min
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
Há 1h e 33min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
Há 3h e 17min

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
Há 2h e 29min

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
Há 2h e 11min

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Novelas
Ontem às 16:07

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09