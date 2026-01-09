TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Mariana - 9 de janeiro de 2026
Hoje às 02:00
Mais Vistos
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 18:48
1
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
1ª Companhia
Ontem às 18:18
2
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
V+ TVI
Ontem às 11:31
3
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
4
Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente
1ª Companhia
Há 1h e 49min
5
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
Há 2h e 29min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
pri
Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»
Dois às 10
Há 3h e 20min
Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica
1ª Companhia
Ontem às 22:35
Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália
Novelas
Há 2h e 39min
Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui
Dois às 10
Ontem às 15:45
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão
1ª Companhia
Ontem às 21:57
Está a guardar estes alimentos no frigorífico? Saiba que pode estar a comprometer a sua saúde
V+ TVI
Ontem às 16:49
TVI PLAYER
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
1ª Companhia
Há 2h e 50min
Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico
Amor à Prova
Ontem às 21:55
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:35
Soraia Carrega revela conversa insólita com instrutor Marques: «Não tenho qualquer intenção de flirtar»
1ª Companhia
Ontem às 22:54
Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado
Terra Forte
Ontem às 22:40
Comandante José Moutinho mostra-se chateado com recrutas e dá lição sobre empatia e solidariedade
1ª Companhia
Há 1h e 12min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Imagens impressionantes mostram o estado em que ficou o lar desta família após incêndio
Dois às 10
Há 4 min
Abraão viu a sua casa a arder e só teve tempo de acordar mulher e filhas para as salvar
Dois às 10
Há 8 min
Cláudio Ramos sobre atitudes de Kina: “Acham que ela age desta maneira porque sente que não é a protagonista do jogo-”
Dois às 10
Há 33 min
Gonçalo Quinaz aponta o seu recruta favorito da “1.ª Companhia”: “Tem sido o maior destaque desta edição”
Dois às 10
Há 49 min
Assista aos momentos mais engraçados de Filipe Delgado na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 55 min
Cinha Jardim sobre Filipe Delgado: “Ele bloqueia”
Dois às 10
Há 56 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
Há 1h e 33min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
Há 3h e 17min
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
Há 2h e 29min
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
Há 2h e 11min
O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores
Novelas
Ontem às 16:07
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09