Mariana - 9 de setembro de 2025
Hoje às 02:20
02:05
Primeiro beijo em direto? Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final
Big Brother
Ontem às 22:41
1
Devemos atestar sempre o carro ou ir abastecendo aos poucos? Esta escolha tem impacto
V+ TVI
Ontem às 15:14
2
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Ontem às 09:57
3
A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses
Big Brother
Ontem às 10:42
4
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Ontem às 15:30
5
05:26
Afonso Leitão perde a paciência com Catarina Miranda: «Já chega daquela conversa»
Big Brother
Ontem às 21:39
6
O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta
Dois às 10
Há 1h e 47min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary acaba com os problemas de Daniela
Novelas
Há 1h e 45min
Milhares de euros em jogo. Francisco Monteiro pode perder tudo
Big Brother
Ontem às 21:44
«Um dia vais entender»: Carolina Deslandes emociona ao revelar segredo por detrás do nome do bebé
V+ TVI
Ontem às 15:45
Bruna arrasa Catarina Miranda: «Quando ela precisou, eu estive lá. Quando foi ao contrário, ela riu-se»
Dois às 10
Ontem às 15:56
Prestes a completar 48 anos, Cristina Ferreira revela o que lhe disse o namorado João Monteiro
Big Brother
Ontem às 21:29
Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia
Big Brother
Há 1h e 13min
A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
Big Brother
Ontem às 14:32
Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»
Big Brother
Ontem às 18:14
Big Brother Verão - Especial - 8 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
Come fruta ao pequeno-almoço? Nem todas são tão saudáveis como pensa... Descubra as melhores opções
Dois às 10
Há 7 min
Rosa tornou-se peixeira por amor: Conheça a incrível história da «CR7 do peixe»
Dois às 10
Há 19 min
Cláudio Ramos arranca programa com mensagem muito especial de parabéns para Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 39 min
Mariana - 9 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:20
Festa é Festa: Peixoto quer conquistar Betinha?
Festa é festa
Hoje às 02:00
Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida
Novelas
Ontem às 08:58
Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas
Novelas
6 set, 15:09
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
Ontem às 14:34
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Ontem às 15:30
Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»
Novelas
Ontem às 16:26
Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar
Novelas
Ontem às 10:56