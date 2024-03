Mariana Alvim removeu um tumor na cabeça: «Não queria dizer em voz alta, mas temi pelo pior»

Há 1h e 57min

No «Goucha», Mariana Alvim recorda aqueles que foram os primeiros sintomas de que algo estava mal com o seu corpo e a sua saúde. A locutora da RFM admite que inicialmente ignorou e apenas por teimosia do médico da medicina no trabalho fez exames que revelaram um diagnóstico assustador.