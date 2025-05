Há 47 min

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) fica surpreendido com a visita de Mariana (Matilde Reymão). Ela diz que foi à consulta e está tudo bem com o bebé, por isso está pronta para enfrentar Jorge (Paulo Pires). Virgílio relembra que hoje é a inauguração do restaurante, mas Mariana diz que não precisa de muito tempo para pôr Jorge no lugar.