Há 1h e 11min

Em «A Protegida», Mariana vê um número do Porto e tem a certeza que é da gastromundi, mas Jorge diz que também tem negócios no Porto. Todos acham as acusações de Mariana infundadas, mas ela diz que um dia todos lhe vão dar razão. Mariana corre para o jardim e grita para libertar a tensão.