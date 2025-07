Há 1h e 35min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo)b cruzam-se com Laura (Alexandra Lencastre) e Jorge (Paulo Pires). Laura fica satisfeita por ver Mariana com Hector. Mariana fica desiludida ao perceber que a mãe e Jorge fizeram as pazes. Hector está tenso por ter a polícia à sua espera e sugere que vão todos conversar para a esplanada.