Há 32 min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) já contou a Laura (Alexandra Lencastre) que está grávida e ela emociona-se. Mariana revela quais os nomes que vai dar ao filho ou filha e ambos são uma homenagem a Carlos, o que faz que se emocionem as duas. Abraçam-se felizes e puxam Benedita (Maria do Céu Guerra) para o abraço. Voltam a estar as três unidas.