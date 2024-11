4 nov, 19:37

No «Em Família», a atriz Sara Prata foi desafiada com a rubrica 'A Entrevista que Ninguém Quer Dar'. A atriz foi surpreendida com uma questão sobre as amigas e caras conhecidas do público: Mariana Monteiro, Matilde Breyner e Carina Caldeira. Veja, no vídeo, a resposta de Sara Prata.