Mariana Mortágua, a mulher por trás da política - Veja a conversa completa

Há 13 min

No «Dois às 10», conhecemos a mulher por trás da política Mariana Mortágua, no dia em que o Bloco de Esquerda comemora o seu 25.º aniversário, a coordenadora do Bloco de Esquerda fala da forma como vê a política e afirma: «Acho que a política deve representar toda a gente». Mariana Mortágua afirma que se sente orgulhosa do passado do pai Camilo Mortágua, nome reconhecido na política, e como ele a inspirou. Conta que aprendeu a argumentar com o pai e a mãe e fala da força da mãe enquanto mulher. Mariana Mortágua recorda infância e fala do privilégio que foi ter crescido no campo em Alvito, uma vila alentejana.