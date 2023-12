Mariana recorda madrugada em que perdeu o filho «Eu nunca devia ter dito isso, devia ter dado mais carinho»

Há 1h e 26min

No «Goucha», Mariana Lopes recorda a noite em que perdeu o filho. No dia 20 de março de 1996, Luís Carlos, filho mais velho, pediu à mãe para dormir e ao ter acordado a meio da noite a chorar, a convidada pensou que fossem «ciúmes» do irmão mais novo. No entanto, Mariana Lopes entendeu que este tinha perdido o brilho no olhar, e quando tentou falar a boca começou a entortar e foram de imediato para o hospital.