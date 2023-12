Mariana recorda receios «Se eu soubesse que o meu filho tinha trissomia 21, eu tinha feito um aborto»

Há 1h e 19min

No «Goucha», recebemos Mariana Lopes que aos 56 anos viu partir dois dos seus quatro filhos no seu colo. Carlos Daniel nasceu com Trissomia 21 e faleceu aos 15 anos vítima de leucemia. A convidada recorda: «Ainda bem que não fez a amniocentese porque poderia ter feito um aborto com medo do que poderia passar», Hoje em dia, Mariana Lopes assume que foi a melhor coisa que fez na vida foi ter tido Carlos Daniel, por tudo o que lhe ensinou.