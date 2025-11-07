Ganhe 5000€ em cartão!
Mariana revela a Sanjay: «A minha avó pediu que te desse algum dinheiro»

Há 2h e 24min
Mariana revela a Sanjay: «A minha avó pediu que te desse algum dinheiro»

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) conta a Sanjay (Mário Oliveira) que a avó lhe pediu para lhe dar algum dinheiro e refere que ela gostava muito dele e de Aruna (Noua Wong). Sanjay não quer aceitar o dinheiro, mas fica feliz por Benedita (Maria do Céu Guerra) se ter lembrado deles. Mariana insiste para que ele aceite e tem muita pena do que aconteceu aos seus pais. Sanjay diz que Aruna está muito perturbada.

