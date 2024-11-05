Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 43min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 50min

A Protegida - 21 de novembro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:16

A Protegida: Rancorosa, Laura quer acabar com Óscar

A Protegida
Ontem às 23:55

A Protegida: Fracisco fala com alguém suspeito

A Protegida
Ontem às 23:54

A Protegida: Afinal, JD esqueceu-se de tudo sobre o passado

A Protegida
Ontem às 23:53

Mariana põe Hector na linha: «O pai da Carlota é o JD»

A Protegida
Ontem às 23:52

Hector questiona Mariana: «Já pensaste da minha proposta de perfilhar a Carlota?»

A Protegida
Ontem às 23:51

Terra Forte - 21 de novembro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:47

Terra Forte- Vivi ameça Maria de Fátima: «Acha mesmo que eu não conseguiria destrui-la?»

Terra Forte
Ontem às 23:05

Terra Forte- Flor acalma Marcus: «Eu prometo que o vou tirar da prisão»

Terra Forte
Ontem às 23:04

Terra Forte: Marcus é levado pela polícia

Terra Forte
Ontem às 23:03

Mais Vistos

«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal

V+ TVI
20 nov, 14:52
1

Sabia que esta apresentadora da TVI tem um cargo de direção num grande clube de futebol?

V+ TVI
Ontem às 15:46
2

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Dois às 10
20 nov, 16:00
3

Lembra-se de Sérgio e da Verónica do «Big Brother»? Filha do casal já é adulta e dizem que é igual à mãe

Dois às 10
Ontem às 13:45
4
06:59

Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»

Secret Story
Ontem às 22:35
5

Da TVI para a vida real: descubra os casais de reality shows que tiveram filhos juntos

V+ TVI
5 nov 2024, 17:59
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Novelas
Ontem às 11:44

Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas

V+ TVI
Ontem às 16:35

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Dois às 10
Ontem às 13:00

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Secret Story
Ontem às 16:31

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Novelas
Ontem às 16:02

Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia

Secret Story
Ontem às 14:53

TVI PLAYER

Liliana chocada com pedido de namoro em direto: «Não esperava»

Secret Story
Ontem às 22:35

Terra Forte - 21 de novembro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Ontem às 23:47

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 43min

A Protegida - 21 de novembro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:16

Voz reage ao pedido de namoro de Fábio a Liliana. E deixa palavras únicas

Secret Story
Ontem às 22:24

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 2h e 43min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 50min

A Protegida - 21 de novembro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:16

A Protegida: Rancorosa, Laura quer acabar com Óscar

A Protegida
Ontem às 23:55

A Protegida: Fracisco fala com alguém suspeito

A Protegida
Ontem às 23:54

A Protegida: Afinal, JD esqueceu-se de tudo sobre o passado

A Protegida
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
20 nov, 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
20 nov, 10:04

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
20 nov, 08:51

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
19 nov, 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38