Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 47min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 1h e 56min

«Terra Forte»: Flor admite tudo e pede recomeço a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:59

Em «Terra Forte»: Marcus tenta agredir Babi

Terra Forte
Ontem às 23:59

«Em Terra Forte»: Maria de Fátima emociona Flor com surpresa inesperada

Terra Forte
Ontem às 23:59

«Terra Forte»: Sammy desabafa com Cobra e revela ameaça chocante de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:59

Em «Terra Forte»: Babi acusa Marcus e Glória de envolvimento na morte de Vivi para receber seguro

Terra Forte
Ontem às 23:59

A Protegida - A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica - Veja o episódio aqui

A Protegida
Ontem às 23:58

Mariana está decidida: «Ou o JD volta… ou o JD volta»

A Protegida
Ontem às 23:55

A Protegida: Toda a verdade sobre o acidente de JD

A Protegida
Ontem às 23:54

Laura semeia dúvidas sobre JD em Mariana: «Parece-te real?»

A Protegida
Ontem às 23:53

JD confronta Mónica: «Mentiste-me sobre o meu passado?»

A Protegida
Ontem às 23:52

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Novelas
Ontem às 12:19
1

Atenção: este signo vai mudar de vida em 2026

V+ TVI
Ontem às 09:48
2

Pedro Bianchi Prata

Novelas
20 out, 12:49
3

Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?

Dois às 10
28 dez, 17:00
4

Homem a conduzir

23 dez 2024, 12:14
5

Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Secret Story
Ontem às 12:26
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Secret Story
Ontem às 16:01

Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Secret Story
Ontem às 14:49

Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Secret Story
Ontem às 13:04

Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

Dois às 10
Ontem às 16:26

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Dois às 10
Ontem às 13:54

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Novelas
Ontem às 15:42

TVI PLAYER

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha

Secret Story
Ontem às 22:34

Liliana passada com Pedro Jorge: «Ele está a ultrapassar limites!»

Secret Story
Ontem às 22:44

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:27

A Protegida - A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica - Veja o episódio aqui

A Protegida
Ontem às 23:58

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 47min

Finalistas ficam a saber tudo o que aconteceu no mundo! Veja as reações

Secret Story
Ontem às 22:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 47min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 1h e 56min

«Terra Forte»: Flor admite tudo e pede recomeço a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:59

Em «Terra Forte»: Marcus tenta agredir Babi

Terra Forte
Ontem às 23:59

«Em Terra Forte»: Maria de Fátima emociona Flor com surpresa inesperada

Terra Forte
Ontem às 23:59

«Terra Forte»: Sammy desabafa com Cobra e revela ameaça chocante de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Novelas
Ontem às 10:38

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Novelas
Ontem às 10:58

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Novelas
Ontem às 16:24

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
26 dez, 10:24

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Novelas
28 dez, 08:41

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

Novelas
28 dez, 14:21