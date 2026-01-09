Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte - Terra Forte: Dudu mostra o seu lado mais sombrio - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3h e 8min
Amor à Prova: Amália dá com a língua nos dentes sobre o que Tomás anda a fazer
Amor à Prova
Ontem às 23:04
Mais Vistos
EM DESTAQUE
pri Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»
Dois às 10
Ontem às 08:53
Filho e neto de figuras públicas, Noah tomou a decisão de mudar de sexo e hoje vive feliz ao lado da namorada
V+ TVI
Ontem às 14:38
Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica
1ª Companhia
8 jan, 22:35
Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália
Novelas
Ontem às 09:34
TVI PLAYER
Andrea Soares nota clima entre Nuno Janeiro e Soraia Sousa: «Até ficou gaga, disseste-lhe uma coisa bonita»
1ª Companhia
Ontem às 22:08
A ACONTECER
Terra Forte - Terra Forte: Dudu mostra o seu lado mais sombrio - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Há 3h e 8min
NOVELAS
“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão
Novelas
Ontem às 15:09