Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 31min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 33min

Terra Forte - Terra Forte: Armando faz convite especial a Vivi - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:31

Terra Forte: Sammy recebe uma mensagem tentadora de Flor 

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Susette 'droga' as filhas de Flor

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi sobre o que sente sobre ela

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: Eis o plano de Susette para Flor e Sammy caírem numa armadilha

Terra Forte
Ontem às 23:52

Terra Forte: Glória recusa apresentar queixa contra Marcus

Terra Forte
Ontem às 23:51

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:32

Amor à Prova: Sara fica chocada por Cris ter ido ao jantar de família de Nico

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova: Afonso comete um deslize e conta que Cris é pai de Nico

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova: Amália suspeita que Cris está interessado em Alice

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Mais Vistos

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
1 jan, 01:02
1

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

1ª Companhia
Ontem às 14:15
2

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Ontem às 12:07
3

Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet

V+ TVI
15 jan, 18:46
4

«Consegues faturar muito dinheiro?»: ex-concorrente de reality show da TVI fala da sua atividade em plataforma para adultos sem tabus

V+ TVI
Ontem às 16:16
5

Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Dois às 10
Ontem às 14:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ex-noivo Zé diz ter sido contactado por Liliana. E a mensagem que recebeu surpreendeu-o

Dois às 10
Ontem às 10:58

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

1ª Companhia
Ontem às 12:46

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Ontem às 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
Ontem às 12:07

Rita Almeida quebra silêncio após morte de Maycon e rumores de separação de Marcelo Palma: «Tudo no seu tempo...»

1ª Companhia
Ontem às 11:13

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Ontem às 11:00

TVI PLAYER

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:32

Sara Santos denúncia comportamentos indiscretos do grupo rival: «Ouço muita coisa»

1ª Companhia
Ontem às 22:48

Rui Freitas é interrompido em treino noturno pelo Instrutor Chefe

1ª Companhia
Ontem às 22:37

Terra Forte - Terra Forte: Armando faz convite especial a Vivi - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:31

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 31min

Mais um meme! Filipe Delgado faz pedido inusitado ao marido: «Joãozinho, se eu não for com os porcos...»

1ª Companhia
Ontem às 12:42
Mais no TVI Player

A ACONTECER

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 31min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 33min

Terra Forte - Terra Forte: Armando faz convite especial a Vivi - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:31

Terra Forte: Sammy recebe uma mensagem tentadora de Flor 

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Susette 'droga' as filhas de Flor

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi sobre o que sente sobre ela

Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
Ontem às 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
Ontem às 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
Ontem às 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
Ontem às 10:13