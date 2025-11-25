Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 39 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 0min

Terra Forte - Terra Forte: Trabalhadores unem-se contra Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 36min

Terra Forte- Rufino envia uma ameaça a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: «Mesmo que se prove que a Rosinha é tua filha, eu quero namorar com ela»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Maria de Fátima entra em fúria: «É para mandar embora»

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: «Continuamos em greve enquanto não pedir desculpa à sua irmã e reconhecer os seus direitos»

Terra Forte
Ontem às 23:52

Terra Forte- Dudu insiste com Rosinha: «Irmãos ou não, eu não quero saber»

Terra Forte
Ontem às 23:51

Amor à Prova - 11 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:36

Amor à Prova- David fica a saber que Carlos foi ter com Amália: «É altamente inapropriado»

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova- Cris deixa Tomás incrédulo: «A Alice e o Nico merecem melhor»

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Amor à Prova: Cris confessa a São o que sente por Alice e o que vai fazer 

Amor à Prova
Ontem às 23:02

Mais Vistos

Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

1ª Companhia
10 fev, 11:18
1

Alice Alves fala da separação

Secret Story
25 nov 2025, 12:42
2

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
10 fev, 16:21
3

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

Novelas
19 mai 2025, 15:38
4

Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI

V+ TVI
Ontem às 17:36
5

«Mais feliz e mais leve»: filha de Iva Domingues toma decisão radical e a mãe já reagiu

V+ TVI
Ontem às 15:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

1ª Companhia
Ontem às 16:23

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
Ontem às 14:56

Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Dois às 10
Ontem às 14:14

Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»

Dois às 10
Ontem às 15:48

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Novelas
Ontem às 16:04

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Dois às 10
Ontem às 14:51

TVI PLAYER

Amor à Prova - 11 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:36

Visita inesperada! «Intruso» invade a base da 1ª Companhia e deixa recrutas entusiasmados

1ª Companhia
Ontem às 22:39

Rui Freitas dá "aula" de recruta da semana a Filipe Delgado: e o momento é de ir às lágrimas!

1ª Companhia
Ontem às 22:31

Terra Forte - Terra Forte: Trabalhadores unem-se contra Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 36min

De rir. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos imitam Marisa e Pedro em vendas de roupa online

Dois às 10
Ontem às 12:58

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Dois às 10
Ontem às 12:48
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 39 min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Há 2h e 0min

Terra Forte - Terra Forte: Trabalhadores unem-se contra Maria de Fátima - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 3h e 36min

Terra Forte- Rufino envia uma ameaça a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: «Mesmo que se prove que a Rosinha é tua filha, eu quero namorar com ela»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Maria de Fátima entra em fúria: «É para mandar embora»

Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Novelas
Ontem às 08:57

Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

Novelas
Ontem às 09:30

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

Novelas
10 fev, 16:21

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Novelas
10 fev, 15:49

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Novelas
Ontem às 09:56