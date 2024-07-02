Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 23min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Hoje às 02:00

Terra Forte - Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:32

Terra Forte- Maria de Fátima dá uma estalada a Rosinha: «Não sou uma penetra»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Manuel descobre todos os passos de Maria de Fátima?

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Cofre de Maria de Fátima é assaltado

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte- A conversa emocionante de Sammy e Rosinha: «Representas aquilo que eu sempre quis»

Terra Forte
Ontem às 23:52

Terra Forte- Glória fica em pânico: «Tu achas que a Vivi pode estar viva?»

Terra Forte
Ontem às 23:51

Amor à Prova - 12 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:34

Amor à Prova- Sara informa: «O nosso casamento está marcado para daqui a duas semanas»

Amor à Prova
Ontem às 23:05

Amor à Prova- Eis a questão que está a dar que falar: «Têm alguma Vera na família?»

Amor à Prova
Ontem às 23:04

Amor à Prova: Ao sentir-se traída, Simone pede explicações a Vítor

Amor à Prova
Ontem às 23:03

Mais Vistos

Ranking de Popularidade: a uma semana da final, esta é a recruta menos popular da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 16:43
1

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Big Brother
2 jul 2024, 15:51
2

Famoso ator morre aos 48 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, nas redes sociais

V+ TVI
Ontem às 15:23
3

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
4

Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»

1ª Companhia
31 jan, 15:11
5

Instrutor Marques

Dois às 10
23 jan, 09:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

Dois às 10
Ontem às 11:52

«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

1ª Companhia
Ontem às 12:10

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Dois às 10
Ontem às 11:23

Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI

V+ TVI
11 fev, 17:36

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

1ª Companhia
11 fev, 18:43

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
Ontem às 15:48

TVI PLAYER

Amor à Prova - 12 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:34

Terra Forte - Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:32

Inédito! Horas antes de entrar na 1ª Companhia, Filipe Delgado «cruzou-se» com Comandante Moutinho em lugar especial

1ª Companhia
Ontem às 22:53

Dois às 10 - Primeira entrevista do instrutor Marques fora da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo

Dois às 10
Ontem às 10:51

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 23min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Há 2h e 23min

1ª Companhia - Veja o episódio aqui

1ª Companhia
Hoje às 02:00

Terra Forte - Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:32

Terra Forte- Maria de Fátima dá uma estalada a Rosinha: «Não sou uma penetra»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Manuel descobre todos os passos de Maria de Fátima?

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Cofre de Maria de Fátima é assaltado

Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido

Novelas
Ontem às 09:25

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

Novelas
Ontem às 10:21

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Novelas
11 fev, 15:57

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
11 fev, 14:56

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Novelas
Ontem às 08:56