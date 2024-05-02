Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Terra Forte: Flor e António ficam em choque ao saber quem é o amante de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Armando convence Álvaro a chantagear Maria de Fátima e não contar nada a Sammy
Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»
Secret Story
Ontem às 10:16
Menino de 11 anos com cancro terminal deixa carta de despedida: «É como um excursão da escola, mas desta vez não vou voltar»
Dois às 10
Ontem às 09:33
A rivalidade entre Sara e Tiago está ao rubro no "Secret Story", mas cá fora um deles tem grande vantagem
V+ TVI
Ontem às 17:23
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»
Secret Story
9 abr, 17:51
TVI PLAYER
A ACONTECER
Terra Forte: Flor e António ficam em choque ao saber quem é o amante de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:55
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rufino 'dá com a língua nos dentes' sobre o passado monstruoso de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para assumir a Tomás o que sente por Cris?
Novelas
Ontem às 09:00
A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações
Novelas
Ontem às 13:16
«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio
Novelas
Ontem às 15:25