Há 3h e 10min

No Dois às 10, Alexandra Bravo, que já nos tinha visitado em setembro deste ano, em que combinou em direto com Claúdio Ramos voltar à nossa cozinha, para lhe fazer o seu prato favorito: Frango com Esparguete. Contou-nos a sua história e a perda do marido na luta contra o cancro.