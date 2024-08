Marido de Annakaren Fuentes morreu, aos 34 anos, de ataque cardíaco: «Disseram que não havia muito a fazer, não havia esperança»

Há 1h e 53min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Annakaren Fuentes. Annakaren viveu a infância entre Portugal e o México. Em Portugal conheceu o amor da vida, Hugo, na escola de hotelaria do Estoril. Juntos começaram uma história de amor que terminou em dezembro de 2023. Era um dia normal, iam os dois no carro, Annakaren ia a conduzir e de repente Hugo tem um ataque cardíaco fulminante.c