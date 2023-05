Marido de Helena Coelho namorou com outra «Doce»: «Ele fazia-se a mim»

Há 33 min

No «Goucha», Helena Coelha conta-nos como conheceu o marido que admite ter namorado com uma das colegas da banda «Doce». Revela momentos constrangedores em que sentiu o interesse dele, apesar de ainda estar comprometido com outra «Doce».