Marido de Maria José morreu num acidente de trabalho numa pedreira

Há 1h e 47min

No «Dois às 10», Maria José Saramago conta que perdeu o marido num acidente de trabalho e que ficou sem chão. Com uma filha e neta a cargo a vida não tem sido fácil e desdobra-se a trabalhar horas a fio. Passados dois anos ainda não recebeu o dinheiro do funeral nem a pensão de viuvez.