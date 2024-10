Há 2h e 1min

No Goucha, conhecemos a história de Patrícia Bezelga, que vive assombrada pela morte. Com 37 anos, perdeu a mãe, o marido e a irmã num período curto de tempo. Ficou com dois filhos menores ao seu cuidado e teme que estes tenham a mesma doença do pai, que pode causar morte súbita. A convidada recorda como chegou o diagnóstico.