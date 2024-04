Marido e mulher em guerra devido a prémio da lotaria. Quem tem razão? Veja o veredicto final do juiz

Hoje às 18:12

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do primeiro caso que marca a estreia deste programa da tarde, «Até que a sorte os separe». Recebemos em estúdio o casal Isabel Gomes e Carlos Gomes, um casal de Santarém. Carlos ganhou um prémio avultado num jogo de lotaria e doou todo o dinheiro à filha para cobrir os tratamentos médicos da mesma. Isabel contesta a decisão do marido, pois segundo esta, o prémio deveria ter sido dividido entre todas as partes, inclusive para o seu filho que se encontra desempregado. Ouvimos a decisão final do juiz, que decide quem tem razão na sentença proferida.