Marido e sócio desaparecem misteriosamente, mulher descobre que havia mais alguém envolvido

Há 3h e 40min

Em «A Sentença», Diana e o marido eram sócios de uma empresa de importação e exportação de produtos alimentares durante um longo periodo de tempo os negócios eram um sucesso, tudo mudou quando subitamente o marido de Diana desapareceu sem deixar rasto deixando dívidas nas mãos da mulher. Diana conhece Eva, mulher do alegado sócio do marido, que desapareceu na mesma altura. Diana acusa Eva de ser cumplice dos desaparecimento dos dois amigos. Diana pretende dividir as responsabilidades e as dívidas.