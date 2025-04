Há 3h e 4min

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia destaca a importância de sustentar todas as nossas desconfianças e suspeitas com provas concretas. Bruno teve um caso com uma mulher casada, durante algum tempo. No entanto, uma descoberta e uma reviravolta fizeram Bruno questionar a veracidade dos factos e agora procura que se faça justiça.