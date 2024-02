Marie faz mudança radical de visual e revela momentos difíceis - A conversa completa

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», Marie, ex-concorrente do «Big Brother Famosos 2», conta-nos a fase difícil que viveu, com momentos em que foi roubada, em que teve de pedir ajuda aos pais para sair de um país estrangeiro, onde «não sabia o que estava a fazer da vida».

Para além disto, deu também a entender que agora que está mais feliz, o amor poderá estar no ar! Ao explicar que está em paz com ela própria e com a família, acabou por revelar que está a haver mais espaço na sua vida para o amor! «O moço é recente na tua vida?» pergunta Cristina, ao que Marie responde: «É (...) Ai o meu pai a ouvir isto!»

Marie surpreendeu os seguidores nas redes sociais, com uma mudança de visual! Mudou a cor de cabelo e a forma de vestir. Mas nem tudo tem sido um mar de rosas. Revelou que os últimos tempos não foram fáceis: «Fiquei para aí um mês fechada no quarto. Não estava bem comigo (...) Só percebi quando bati mesmo no fundo (...) foi a primeira vez que pedi ajuda». O pai foi essencial mudar a sua vida.

