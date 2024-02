Marina é enxovalhada e é obrigada a confessar todo o mal que fez

Há 1h e 26min

Em «Morangos com Açúcar», Zé Maria (António Van Zeller) e Marina (Rita Sanchez) estão enrolados, quando chega Pipa (Mafalda Peres) e Luana (Cintia Semedo), que a obrigam a confessar ter hackeado as contas dos alunos, ter roubado as carteiras na festa de Olívia e ter falsificado a fotografia de Zé Milho (Cifrão).