Marina Machete responde a polémicas e fala do desejo de ser mãe - Veja a conversa completa no «Goucha»

Há 30 min

Marina Machete fez história ao tornar-se a 1ª mulher trans a ser coroada Miss Portugal. Admirada por uns e criticada por outros, a modelo que ficou no Top 20 do Concurso Miss Universo veio ao “Goucha” para uma conversa de vida. Marina Machete recordou a luta para se tornar mulher e como foi vítima de bullying por causa disso. Desde cedo que percebeu que tinha nascido no corpo errado: «Aos 10 anos, já sabia que era mulher»

Falou do choque inicial que a família sentiu, mas que gradualmente a entendem. Falou dos comentários de ódio que recebeu e explica que não se importa de ser saco de boxe para mudanças significativas na sociedade.

Marina Machete é hospedeira de bordo, tem 28 anos e representou Portugal em novembro, em El Salvador, no concurso Miss Universo, depois de vencer a competição a nível nacional, o que lhe deu o título de Miss Portugal. A sua eleição deu que falar (incluindo na imprensa internacional), pelo facto de se tratar da primeira mulher transgénero a ser distinguida com este título. É a terceira mulher trans a concorrer a Miss Universo.

Marina nunca se identificou com o género masculino e foi difícil para a sua família aceitar como era. Pior foram os colegas na escola, que lhe chegaram a agredir com pedras. Escola onde vai regressar para dar uma espécie de palestra para falar do seu percurso.