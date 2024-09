Mário está vivo. E, esta é a verdade!

Há 2h e 45min

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) revela que Mário se meteu com pessoas do jogo do bicho no Brasil, namorando com uma rapariga de um bicheiro conhecido, e acabou por arranjar graves problemas com muita gente poderosa no Rio de Janeiro, e falsear a sua morte foi a única maneira de limpar a sua imagem em Portugal, tendo ele e Justino (António Capelo) concordado em ajudá-lo. Salomão diz a Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) achar que era melhor para Jaime nunca descobrir que o irmão ainda está vivo.