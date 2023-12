Marisa Cruz e Nuno Eiró divertem-se no Wonderland Lisboa!

Há 2h e 14min

Nuno Eiró e Marisa Cruz exploram as diversões, indo à mini roda gigante, garantindo risos e diversão. Deslumbre-se no Wonderland Lisboa, o maior mercado de Natal do país! Uma festa para toda a família com entrada livre. A magia estende-se até 1 de janeiro de 2024.