Marisa: «Perdi a minha alma gémea e fiquei sozinha com as minhas duas filhas» - Veja a conversa completa

Há 1h e 29min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Marisa Mota que recorda dia do acidente em que o marido militar perde a vida no campo de desminagem. A reportagem começa com a notícia do acidente. Marisa conta que com esta tragédia perde a sua alma gémea e fica sozinha com as suas duas filhas. Relata o dia do acontecimento até receber a notícia da morte do marido. A notícia foi dada por um amigo militar. Marisa recorda o abraço que recebeu e diz que aquele é o abraço que ninguém quer receber. Marisa ainda menciona que o marido era muito presente na vida das filhas e que foi homenageado no espetáculo de ballet da filha mais nova e no Centro Hípico, atribuíram o nome do pai ao picadeiro. Marcelo Rebelo de Sousa deixa mensagem de força e admiração a Marisa. E diz-lhe que lhe falta cumprir a promessa de ir a uma das sessões dela de yoga para crianças.