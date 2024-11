Hoje às 16:54

Mariza é um nome que praticamente dispensa apresentações no panorama da música portuguesa. Com uma carreira que se estende por quase 25 anos, a fadista conquistou palcos nacionais e internacionais, acumulando prémios e reconhecimentos. Aos 51 anos, continua a ser uma das vozes mais emblemáticas do fado, símbolo de autenticidade e força cultural.