Marta fez obras no terreno do vizinho e agora quer que seja ele a pagar as despesas

Há 2h e 40min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Palavras ao vento».

Marta viu um temporal causar vários danos na propriedade que tem na Nazaré, afetando também o terreno do vizinho. Perante a destruição e sem conseguir contactar o vizinho, Marta deu início a um projeto de limpeza que inclui as duas propriedades. Feitas as obras, surge uma nova tormenta.

Marta recorda que por gentileza decidiu recuperar o terreno do vizinho, uma vez que estava incontactável. A protagonista do caso descreveu todos os estragos causados e as despesas que surgiram. Agora, ao tribunal, Marta quer dividir as mesmas com Jaques.

Por sua vez, Jaques afirma que não recebeu qualquer tipo de contacto de Marta e questiona mesmo se exisitiram obras no seu terreno, uma vez que não viu grandes diferenças.