Marta Gil confessa: «Tenho muitas saudades de viver fora»

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», Marta Gil, que dá vida Camila em «Festa é Festa», fala do desafio que é ir trabalhar para fora do país e como sente que ao regressar a Portugal é como regressar à «zona de conforto», tendo saudades de um desafio. Fala da peça «Saudades» em que contracena com Catarina Siqueira.