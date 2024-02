Há 1h e 55min

No Dois às 10, conhecemos a história de Marta. Venceu a luta contra o cancro da mama, mas a possibilidade de ter reincidências é muito grande! Com três filhos pequenos, viu a vida mudar. Só um medicamento especial e inovador pode prevenir as metástases, mas o Serviço Nacional de Saúde não o comparticipa.