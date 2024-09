Marta roubou o lugar de estacionamento de Abílio que, fora de si, decidiu partir o carro da jovem

Há 3h e 44min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Seguir em frente».

Marta e Abílio estavam ambos à procura de lugar para o carro. Abílio já teria encontrado, mas Marta antecipou-se e estacionou primeiro. Abílio não gostou do que viu e, segundo Marta, partiu-lhe o carro todo.

Abílio confrontou Marta com palavras para que esta lhe cedesse o lugar. A jovem recusou e Abílio voltou ao seu carro e estacionou por cima do carro de Marta. Admite a irritação e admite pagar os danos do carro.

Marta revela que o seu carro ficou desfeito e exige mais do que os estragos: exige um carro novo.