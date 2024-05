Marta Temido: quem é a mulher por trás da política? - Veja a conversa completa

Há 1h e 17min

No «Dois às 10», recebemos Marta Temido, nasceu no ano da revolução, numa época em que a liberdade tinha outro sabor. Viveu a infância entre Coimbra e o Interior do país, numa altura em que as crianças desfrutavam da ruralidade de outra forma. As férias eram em família, na praia da Figueira da Foz, onde o mar enchia-lhe o coração. Surpreendeu tudo e todos quando combateu duramente a Covid ao lado de António Costa! Falamos da ex-ministra da saúde Marta Temido, uma mulher que sonhou ser jornalista, mas que encontrou na política a melhor forma de intervir para uma sociedade mais justa, deixando para trás o direito e a administração hospitalar. Dos pais recebeu valores de esquerda. A mãe era professora e o pai magistrado do Ministério Público. Deles ainda herdou o perfeccionismo, a exigência consigo própria e o amor pela cultura. Apesar de tímida, em jovem fez ecoar a sua voz contra as propinas e a prova geral de acesso ao ensino superior. Hoje quer fazer-se ouvir no Parlamento Europeu. Marta Temido é a cabeça de lista do Partido Socialista. Quem a conhece faz-lhe rasgados elogios à capacidade de trabalho, resiliência e ao bom sentido de humor. Casada há 14 anos, tem dois enteados e quatro netos.