Martha apaixonou-se por João através de um vídeo na internet. Anos depois, trocou o México por Portugal

Há 2h e 53min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Martha Tomé e João Tomé. Ela mexicana, ele português, Martha e João conheceram-se por causa de um vídeo na internet e os quase nove mil quilómetros de distância não impediram o início de um novo amor. Ela atravessou o Oceano Atlântico por ele não uma, não duas, mas sim três vezes, e à terceira veio para ficar. Sem mais demoras, Martha e João casaram e já lá vão quase 12 anos de uma vida em comum. Uma aventura que nenhum deles alguma vez pensou vir a viver já depois dos 50 anos. Em estúdio, a nossa convidada recorda a forma inusitada como começou a história de amor do casal: a ver um vídeo dele no Youtube. Dois anos mais tarde, Martha trocou o México por Portugal.