Há 2h e 27min

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) chega a casa com Salomão (Paulo Pires), ficando contrariado por Martim (Lucas Dutra) lhe dizer que Lalá já saiu. Martim expressa ao pai estar do lado dele para conseguir tirar Lalá lá de casa. Salomão diz a Jaime que o primeiro passo para correrem com Lalá (Inês Castel-Branco) é mudar a fechadura lá de casa.