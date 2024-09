Há 1h e 44min

Em «Cacau», Anita (Catarina Nifo), Tiago (José Condessa) e Jaime (Sérgio Praia) explicam a Martim (Lucas Dutra) que foi Anita quem levantou a suspeita de ele poder ter SIDA depois do incidente de ele se ter cortado no dedo. Martim acaba por confessar que apanhou o vírus depois de uma noite de álcool em que se envolveu com uma rapariga, admitindo não saber quem ela é. Todos o olham atónitos.