Ontem às 12:31

No «Dois às 10», recordamos o caso do homem que assassinou a mãe e espetou-lhe a caneta nos olhos, no Pinhal Novo, em 2018. O homem torturou a mãe 16 horas até a matar, depois de vir da missa, e pelo que consta, este acreditava que a mãe estaria possuída. O repórter Pedro Ramos Bichardo dá-nos todos os detalhes do sucedido e fala com vizinhas da vítima. Já se sabe a pena criminal aplicada ao homicida.