Mata amigo a tiro depois de o confundir com javali

Ontem às 13:06

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do caso que terá acontecido em Mondim de Basto, em 2020. Terá sido agora condenado a homicídio negligente com 3 anos de prisão em pena suspensa e a pagar uma indemnização à família.