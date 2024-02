Mata namorada que lhe recusou vinho. Comentadores reagem à pena aplicada ao agressor: «É um acórdão que choca»

Há 2h e 12min

No «Dois às 10», revemos as imagens e recordámos o caso do homem que matou a namorada ao cortar-lhe o pescoço com uma garrafa partida, numa esplanada em Odivelas. O casal discutiu porque a mulher recusou dar vinho ao homem, e depois, o homem pegou no gargalo da garrafa partida e degolou a companheira perante o olhar das várias pessoas que estavam no local. O homem foi detido e já se sabe a pena criminal aplicada a este agressor.