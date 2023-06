«Matei a minha primeira vítima quando tinha 14 anos!»

Há 52 min

Em «Festa é Festa», El Cacto (Luis Gaspar) pergunta a Teixeira (Rui Melo) como se atreve a chamar-lhe frágil, quando matou o primeiro homem com 14 anos. Teixeira fica em pânico com medo que El Cacto perca a paciência e acabe com ele, então faz-lhe muitos elogios. Depois pede-lhe que se acalme e sugere começarem de novo. El Cacto alinha, mas avisa-o para ter cuidado com as palavras.