Maternidade marcada pelo cancro: Marta recorda diagnóstico de cancro do pai após saber que estava grávida - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», Marta partilhou a sua história comovente. Um dia após descobrir que estava grávida, recebeu a notícia do diagnóstico de cancro do seu pai. Marta e o companheiro tinham decidido não partilhar a gravidez com a família após um aborto espontâneo anterior. A notícia do cancro levou Marta a ponderar se deveria ou não contar ao pai. Decidiu que sim, para lhe dar ânimo para lutar contra a doença. O pai de Marta conseguiu conhecer a neta, Benedita, e ouvi-la chamá-lo de «Avô Kiko». Marta acreditou até ao último minuto que o pai conseguiria vencer a doença. A família guarda para sempre os momentos felizes na memória.