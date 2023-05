Há 2h e 3min

Em «Queridos Papás», Manuela (Helena Isabel) fica em choque por Matias (José Fidalgo) lhe confessar que foi ele que pôs a erva no casaco de César para que ela acabasse tudo com ele, desculpando-se não suportar vê-la com um homem. Manuela exige a Matias que peça desculpas a César pelo que fez.