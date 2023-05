Há 3h e 20min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) dança desprendido, por causa da bebida, com uma rapariga, quando Simão (Pedro Sousa) chega à festa, ficando a olhá-lo um pouco constrangido. Camila (Ana Varela) entra com ar abalado a admitir a Matias estar com uns problemas no casamento. Matias euforicamente diz a todos que estão ali para se libertarem dos problemas do passado. Todos olham-no incomodados, a perceberem que ele não está bem.