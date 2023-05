Matias e Alex estragam os planos de Manuela

Há 1h e 35min

Em «Queridos Papás», Manuela (Helena Isabel) está irritada com Matias (José Fidalgo) por ele querer controlar a sua relação com César, preparando-se para sair. Alex (Martim Balsa) surge nesse momento a pedir a Manuela que vá consigo amanhã ao arraial no colégio. Esta acaba por assentir, olhando reprovadora para Matias a perceber que aquilo foi um plano dele para fazê-la desistir de ir para as termas com César. Matias sorri triunfal para Alex.